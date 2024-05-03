الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

720 طنًا حتى الآن.. رئيس "كفر شكر" يُتابع أعمال حصاد وتوريد القمح

رئيس كفر شكر يتفقد
رئيس كفر شكر يتفقد حصاد وتوريد القمح

تفقد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، المخزن الرئيسى لتوريد محصول القمح بالمدينة لمتابعة انتظام والتزام عمليات التوريد طبقا للشروط والتعليمات التى حددتها وزارة التموين والتأكد من عمليات فرز القمح وتصنيف درجة النقاوة وعدم وجود مشكلات مع المزارعين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية 

وأكد رئيس مركز كفر شكر أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة لجميع المزارعين على مستوى المركز والمدينة وبذل الجهد والعمل على تشجيعهم؛ بشأن توريد أكبر كميه من محصول القمح الذي يطلق عليه الذهب الأصفر نظرا لأهميته الكبيرة للدولة.

توريد 720 طن قمح  

وأضاف “غنيم” فى تصريحات صحفية، لـ"الدستور"، أنه تم توريد 720 طنا تقريبا منذ بداية موسم توريد محصول القمح حتى الآن، وبطريقة تخزين ودرجة رطوبة لا تزيد على درجة النقاء 23 إلى 23.5، مؤكدا أن محافظ القليوبية يتابع على مدار الساعة عمليات التوريد والحصاد والتيسير على جميع المزارعين وصرف مستحقاتهم وإزالة أي معوقات من أجل الحفاظ على نجاح عمليات توريد المحصول 

وحرص رئيس مركز كفر شكر، على لقاء المزارعين داخل الشونة والحقول والتحدث معهم وسماع رأيهم فى عمليات الحصاد والتوريد والمستحقات، مؤكدا لهم الوقوف بجانبهم ومساندتهم ودعم وتسهيلات الدولة لهم، مطالبا بعدم مخالفة تعليمات الدولة بخصوص عمليات توريد محصول القمح والالتزام بتوريد المحصول وعدم الخروج على الإطار القانونى لعمليات توريد القمح، قائلا لن ولم أسمح بأى تهاون أو تقصير فى عمليات التوريد للمحصول الاستراتيجى الذى يعد من أهم مصادر الدخل والأمن القومى المصرى.

وشارك فى الجولة التفقدية المهندس إيهاب صالح مدير عام الإدارة الزراعية ويحيى سرور منير مدير إدارة التموين وأحمد صلاح وإبراهيم سعيد نائبا رئيس المركز. 

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