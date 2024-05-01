الأربعاء 01 مايو 2024
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العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات بالقليوبية

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وجرى انتشال الجثة، وكشفت التحريات الأولية عن أن الجثة مجهولة الهوية لسيدة، ولا تحمل أي شيء يدل على هويتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب عامل بنزينة بطعنة فى الجانب الأيسر من الصدر من قبل اثنين مجهولين قاما بطعنه أمام منزله فى قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بلاغًا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول محمد. ع. س 22 سنة عامل بنزينة مصابًا بطعنة بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر ويخضع للملاحظة والعلاج داخل المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المصاب داخل منزله بالطابق الثالث بشارع دير الناحية بجوار نقطة الشرطة القديمة بقرية أسنيت قام اثنان مجهولان يستقلان دراجة نارية بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه فى وجهه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر وفرا هاربين وتم نقله على الفور إلى المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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