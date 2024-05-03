توريد 46172 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 46172 طن قمح للصوامع والشون والهناجر.

وأضاف محافظ القليوبية أنه يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد مطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

توريد القمح بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

وشدد "الهجان" على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرًا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيهًا لإردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.