الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 46172 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

صوامع وشون القليوبية
صوامع وشون القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 46172 طن قمح للصوامع والشون والهناجر.

وأضاف محافظ القليوبية أنه يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد مطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

توريد القمح بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

وشدد "الهجان" على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرًا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيهًا لإردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

محافظ القليوبية توريد القمح محصول القمح الصوامع والشون موسم الحصاد

مواد متعلقة

مصرع عاطلين فى مشاجرة بسبب بيع السجائر بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة تويوتا بالقليوبية

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تكريم الطلاب الموهوبين رياضيًا

الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدى على زوجين داخل منزلهما فى الخصوص

محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمركز معلومات الشبكات الأرضية بشبين القناطر

محافظ القليوبية: توريد 39039 طن قمح بالشون والصوامع

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع فى شبرا الخيمة بالقليوبية

الأكثر قراءة

أسطورة ليفربول السابق عن محمد صلاح: أكثر لاعب أنانى شاهدته فى حياتى

رسميًا.. تشيلسى يمنح ليفربول بطاقة التأهل لدورى أبطال أوروبا

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

اليوم.. غلق كلى وجزئى بشارع يوسف عباس من الاتجاهين لمدة 29 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل