الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة تويوتا بالقليوبية

إسعاف لنقل المصابين-
إسعاف لنقل المصابين- أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح متفرقة وكسور فى حادث انقلاب سيارة تويوتا بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تويوتا بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، بنطاق محافظة القليوبية، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة وجود جثة وإصابة شخصين بسبب انقلاب سيارة تويوتا بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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