الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: توريد 39039 طن قمح بالشون والصوامع

قمح
قمح

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 39039 طنا و688 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وتابع: بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن 20850 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

وشدد "الهجان" على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

 

محافظ القليوبية توريد القمح محصول القمح الذهب الأصفر الصوامع والشون

مواد متعلقة

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع فى شبرا الخيمة بالقليوبية

تجديد حبس المعتدى على نجلته جنسيا وحملها سفاحا فى القليوبية 15 يوما

رئيس جامعة بنها: إطلاق مسابقة الحلول الابتكارية بالجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

توريد 34629 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في القليوبية

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع

علاج 2940 حالة خلال أبريل داخل مستشفى كفر شكر التخصصى بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل|بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس