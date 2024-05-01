الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع فى شبرا الخيمة بالقليوبية

مصرع شخص ونقله بسيارة
مصرع شخص ونقله بسيارة الاسعاف - آرشيفية

لقى شخص مصرعه في حادث سقوط من الطابق الرابع بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص يدعى إبراهيم، ش، م 25 سنة من الطابق الرابع، وتم نقله إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية سقوط المتوفى من الطابق الرابع بشارع الشعراوى الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 انقلاب سيارة ملاكى

كما لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص منطقة بهتيم شبرا الخيمة امن القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

تجديد حبس المعتدى على نجلته جنسيا وحملها سفاحا فى القليوبية 15 يوما

رئيس جامعة بنها: إطلاق مسابقة الحلول الابتكارية بالجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

توريد 34629 طن قمح لصوامع وشون القليوبية

إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في القليوبية

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع

علاج 2940 حالة خلال أبريل داخل مستشفى كفر شكر التخصصى بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالقليوبية

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمقر مجلس مدينة الخصوص

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر العنب.. وسينخفض فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس