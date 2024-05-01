مصرع شخص سقط من الطابق الرابع فى شبرا الخيمة بالقليوبية

لقى شخص مصرعه في حادث سقوط من الطابق الرابع بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص يدعى إبراهيم، ش، م 25 سنة من الطابق الرابع، وتم نقله إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية سقوط المتوفى من الطابق الرابع بشارع الشعراوى الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكى

كما لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.