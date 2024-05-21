بالملابس الداخلية.. صعيدي يهرب من الحر مع أبنائه في قارب بنيل قنا (صور)

في ظل درجات الحرارة المرتفعة في الجنوب، خاصًة قنا كانت حيلة مواطن بنجع حمادي شمالي المحافظة أبناءه داخل مركب صغيرة بنهر النيل والجلوس بداخلها بالملابس الداخلية مصطحبين "بطّانية" لحمايتهم من أشعة الشمس.

عدسة "الدستور" رصدت مشهدًا يعتبر هو الأول من نوعه في قنا حيث اصطحب المواطن القناوي أبناءه الثلاثة داخل قالب صغير؛ هربًا من ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 44 درجة مئوية في جميع أنحاء ومدن المحافظة.

هنا في نهر النيل بمركز نجع حمادي، ظهر المواطن بصحبة صغاره، ما أثار فضيلة المارة من المواطنين بشوارع نجع حمادي على الوقوف لمشاهدته أثناء تواجده بنهر النيل حيث ظل ساعات داخل القارب وهو رافعًا "بطانية" لتحميه من أشعة الشمس.