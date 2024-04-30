رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الزهور في نسخته الأولي، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المتنوعة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية والشتلات من منتجات كلية الزراعة بمشتهر وبمشاركة عدد من العارضين.

من جانبه، قال الدكتور السيد فوده إن الهدف من المعرض هو تنمية الذوق العام للطلاب، وتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجى بأسعار مناسبة.

شارك فى الغفتتاح الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، الدكتور أحمد سعيد الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما افتتح رئيس جامعة بنها، برنامج إعداد المدربين في دورته الرابعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات وتستمر حتى السبت 4 مايو، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الجيزاوي إلى أن دورة إعداد المدربين تضم 3 مستويات، 6 أيام تدريبية بنظام الحضور المباشر، وبتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.



وأكد أنّ الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا الى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.



من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إنّ الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين، ويستمر التدريب على مدار 6 أيام متواصلة بإجمالى 40 ساعة تدريبية، مشيرا إلى أنها الدورة الرابعة التي ينظمها المركز لبرنامج إعداد المدربين.