الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين إثر انفجار ماسورة غاز داخل منزل بشبين القناطر

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

شهدت قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث إنفجار ماسورة غاز منزلى بمدخل القرية مما أدى إلى إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انفجار ماسورة غاز منزلى بمدخل قرية القشيش بشبين القناطر ووقوع مصابين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصى 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة وقوع انفجار فى ماسورة غاز داخل منزل مكون من طابقين ملك أحمد. ر. س مما أدى إلى انهيار حائط عقار وإصابة “باسم. س. 40 سنة”، و"نجلاء. ف. م 37 سنة" وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ماسورة غاز انفجار ماسورة قرية القشيش إصابة شخصين امن القليوبية

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