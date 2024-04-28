المشدد 3 سنوات لـ عاملين وربة منزل سرقوا هاتفًا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملين وربة منزل، لاتهامهم باستدراج سائق وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء استقلاله سيارته بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۲۹۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ٢٩٦٧ كلي لسنة ۲۰۲٣ جنوب بنها، باتهام النيابة العامة لكل من "محمود م ع" ٢٥ سنة عامل، و"محمد ل م" ٢١ سنة وعاطل، و"آية ج ق"، ٢٨ سنة ربة منزل، مقيمين في النهضة بالسلام بالقاهرة، لأنهم في يوم ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية سرقوا المنقول المبين وصفًا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "رمضان عبد الرحمن عبد السلام أبو هشيمة".

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وجدت نفسهم الأمارة بالسوء ضالتها في سلب مال الآمنين، وما إن حطوا بصرهم على فريستهم المار بيانها، وأدركوا ضعفها ووحدتها فقامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه بأن طلبت منه إيصالها لنهاية الطريق، وما إن توقف عقب إيصالها حتى فوجئ بها تبطل محرك السيارة وباغته باقي المتهمين بالدلوف إلى السيارة والتعدي عليه بالضرب شابان كان الثاني محرزًا سلاحا ناريا فرد خرطوش وكان الثالث محرزًا سلاحا أبيض سكينا مجبرين إياه على الانصياع لهم التخلي عن المنقولات حوزته وفروا هاربين مما بث الرعب في نفسه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقول محل السرقة، وكان ذلك حال وجودهم بالطريق العام ليلًا، وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات اللاحقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا (فرد) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات، واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزا سلاحا أبيض "سكينا" دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال "رمضان عبد الرحمن عبد السلام أبو هشيمة" المجني عليه سائق ٤٨ عامًا ومقيم بمساكن الوايلي في حدائق القبة القاهرة، أحد شهود الإثبات، إنه حال استقلاله سيارته بالطريق العام استوقفته المتهمة الأولى لتوصيلها فوافق على ذلك وعقب برهة من الوقت طلبت منه الوقوف وحال ذلك فوجئ بالمتهمين يشهرون في مواجهته سلاحا ناريا وسلاحا أبيض، بأن كان المتهم الثاني محرزا سلاحا ناريا "فرد" والثالث محرزًا سلاحا أبيض سكينا، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي وهاتفه الجوال.. وعزى قصدهم سرقته كرهًا عنه.

وأشار "خالد م ع" نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان العبور، ٢٨ عاما، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه، وصحة ما جاء بأقوال المجني عليه من قيام المتهمين بسرقة المجني عليه على النحو السالف سرده وعزى قصدهم سرقة المجني عليه بالإكراه.

وأكدت تحريات "إسلام سمير رفاعي"، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم ثان العبور، ٣٢ عاما، بأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين قام بضبط المتهم الأول والمتهمة الثالثة وبتفتيش الأول عثر معه على سلاح ناري وعدد ثلاث طلقات نارية وهاتف جوال يحمل مواصفات الهاتف محل الواقعة وبتفتيش حقيبة الثانية عثر معها على هاتف جوال ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالواقعة، وبما أسفر عنه الضبط والتفتيش قررا بصحتها وبتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع المتهم الآخر تخصص في سرقة المواطنين كرها عنهم بتهديدهم بالسلاح الناري المضبوط، وأسلحة بيضاء وعزى قصد إحراز السلاح الناري والذخائر باستخدامهم في الواقعة ومواجهة الشرطة أن لزم الأمر.