السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات عقوبة مهندس قتل شخصًا فى مشاجرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 10 سنوات لمهندس لقتله شخصًا إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر إحالة القضية رقم 3735 لسنة 2023 جنايات قسم العبور والمقيدة برقم 3240 لسنة 2023 كلي جنوب بنها أن المتهم "أحمد.م.ا"- 37 سنة- مهندس- مقيم الحي الأول، العبور القليوبية- لأنه في يوم 17 / 6 / 2023 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية قتل المجني عليه يوسف شريف بيومي- بغير سبق إصرار ولا ترصد- بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض- مفك- وسدد للمجني عليه طعنات قاسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "مفك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الرائد وائل عابدين، رئيس مباحث قسم أول العبور بمديرية أمن القليوبية مصرع المجنى إثر مشادة كلامية بينه وبين والمتهم أشهر الأخير سلاحا أبيض- مفك- وسدد للمجني عليه عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وإحالتها للمحكمة التى قضت بحكمها السابق.

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