الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات فى بنها

محافظ القليوبية يقوم
محافظ القليوبية يقوم بجولة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينة بنها، وذلك في إطار حرصه الدءوب على متابعة أعمال النظافة والإشغالات والاهتمام بالحدائق، واستغلال المساحات لإقامة مشروعات استثمارية ومتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها.

وشملت جولة المحافظ المرور بمنطقة الفيلات وطريق بنها كفر سعد، حيث وجَّه بتكثيف أعمال النظافة والحد من ظاهرة الإشغالات، وزيادة عدد عمال النظافة ومتابعتهم بشكل دوري لمنع تراكم القمامة في الشوارع. 

كما شنَّ المحافظ حملة لإزالة الإشغالات بشارع كورنيش النيل مدينة بنها وشارع طريق كفر سعد، حيث تم مصادرة أكثر من 300 كرسي وطاولة من الكافتيريات التي توضع على الأرصفة بالمخالفة للقانون وتم تحرير محاضر للمخالفين.

تفقد الحدائق

وتفقد المحافظ عددًا من الحدائق الموجودة في شوارع المدينة، من بينها حديقة شارع نادي بنها الرياضي وحديقة المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ووجه بتأهيل هذه الحدائق بشكل شامل، بما في ذلك قص الأشجار بشكل منتظم، والاهتمام بأعمال الصيانة والري لضمان مظهرها الجمالي، كما أكد منع أي إشغالات للباعة الجائلين بها، والتعامل بحزم مع المخالفين.

أشار المحافظ، إلى أهمية استغلال حدائق كفر الجزار بالتنسيق مع التطوير الحضري وهيئة التنمية الزراعية لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية، وذلك بهدف النهوض بالجانب الحضاري، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز استثمارات المحافظة.

ووجَّه المحافظ، بالقضاء على المواقف العشوائية ومنع الانتظار الخاطئ، والعمل على تسيير الحركة المرورية في شوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة متابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة، مثل مشروعات رصف الطرق وتطوير كورنيش مدينة بنها وغيرها من المشروعات القائمة.

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