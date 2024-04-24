إصابة شخصين بحروق في انفجار ماسورة غاز بالقليوبية

شهد شارع أرض الجمال دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية حادث انفجار ماسورة غاز أدت إلى انهيار مبنى جزئي من بلكونة منزل وإصابة شخصين بحروق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة مركز الخانكة يفيد بنهيار مبنى جزئي من بلكونة منزل بشارع أرض الجمال دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من هانم. ش بحروق متفرقة بالجسم ونزيف، وعباس محمد إبراهيم 80 سنة، بحروق من الدرجة الأولى.

وجرى الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين للمستشفى، وتبين من المعاينة الأولية انفجار ماسورة غاز أدت للحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم اول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية؛ من خلال انشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لاداء الحج والعمرة.



وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب والوقائع عاطل بدائرة قسم اول شبرا الخيمة تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مستخدمًا طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق