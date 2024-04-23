الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إخماد حريق شب فى مخازن أغذية وبلاستيك بالقليوبية

سيارات الاطفاء
سيارات الاطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب فى عدد من مخازن الأغذية والبلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس، التابعة لمركز الخانكة، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد النيران.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى عدد 8 مخازن بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على الأرواح والممتلكات وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارات الإطفاء الحماية المدنية حربق هائل مخازن أغذية امن القليوبية

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