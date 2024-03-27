محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق 3 محطات للصرف الصحى

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، موقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، والذي حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بـ5 مواقع تابعة للشركة في محطتيِّ القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتفقد المحافظ موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتي أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجاري حصرها وأسفرت عن إصابة 5 مصابين.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه فور علمه بالحادث، تم التوجه على الفور إلى موقع الحادث والدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف والدعم بكل أجهزة المحافظة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن آثار الحريق في المحطات التي اشتعلت داخلها النيران وتقديم الدعم اللازم حتى الانتهاء من عمليات التبريد.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، وتمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجارٍ حصر الخسائر المادية والمحطات تعمل بكفاءة حاليًا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

حريق 3 محطات للصرف الصحي

وشهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، اليوم الأربعاء، انفجارًا أدى إلى حريق هائل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بوقوع انفجار نتج عنه حريق بمحطات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج الجديدة، وسقوط عدد من المصابين نتيجة للحريق.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية مدعومة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وبالمعاينة تبيَّن أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأسفر عن 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.