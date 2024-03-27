الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

انفجار محطات للصرف
انفجار محطات للصرف الصحى بالقليوبية

كشفت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن السبب وراء انفجار 3 محافظات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأشار الشركة، في بيان، إلى حدث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بـ5 مواقع تابعة للشركة في محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

ولفتت إلى أنه تمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني، ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وجارٍ حصر الخسائر المادية، مشيرة إلى أن المحطات تعمل بكفاءة حاليًا.

قال محمد عبدالهادي، رئيس حي المرج، إن انفجار محطة الصرف الصحي بالمرج لم ينتج عنه أي إصابات بشرية.

وأشار "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بمحطة الصرف من قبل الحماية المدنية.

انفجار في 3 محطات صرف صحي بالقليوبية

وشهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، اليوم الأربعاء، انفجارًا أدى إلى حريق هائل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع انفجار نتج عنه حريق بمحطات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج الجديدة، وسقوط عدد من المصابين نتيجة للحريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأسفر عن 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

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