الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير ميدان الألف مسكن شرق القاهرة (صور)

ميدان الألف مسكن
ميدان الألف مسكن شرق العاصمة

وصل قطار التطوير بمنطقة الألف مسكن شرق محافظة القاهرة إلى اللمسات النهائية من الأعمال. 

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إنه تم نقل كافة الإشغالات بميدان الألف مسكن ونقل الموقف الحالي. 

وأشار "صابر" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أعمال التطوير مازالت جارية في الميدان الهام بشرق محافظة القاهرة.

تزين الميدان الأهم بشرق محافظة القاهرة 

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير شملت تزيين الميدان بالنباتات الزينية وإعادة تخطيطه وإصلاح المتهالك بالميدان.

وتابع نائب محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير ميدان الألف مسكن شهدت العديد من المحطات آخرها أعمال تطوير حالة الأرصفة.

أعمال تطوير منطقة رمسيس ووسط البلد 

وفي وقت سابق، بدأت أجهزة محافظة القاهرة في إعادة منطقة رمسيس بوسط البلد بعد أن وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإعادة تخطيط منطقة رمسيس والسبتية.

وأجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم، أعمال الإخلاء والإزالات التي تتم بمنطقة السبتية (سوق السمك).

وأوضح نائب المحافظ، أن الأعمال تأتي في إطار مشروع تطوير ميدان رمسيس للوقوف على آخر وضع للأعمال التي تم تنفيذها طبقًا للجدول  الزمني المعد للانتهاء منها، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، في وقت سابق، أنه سيجرى عمليات تطوير بميدان رمسيس والمنطقة المجاورة لمحطة سكك حديد مصر، بإقامة موقف حضاري ضخم  للسيارات والأتوبيسات، وإقامة مناطق خدمية وتجارية وسياحية في المكان العتيق.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن المخطط الجديد سيحتوي على حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء بجانب تطوير ما يستدعي من العقارات المجاورة لميدان رمسيس.

ولفت المصدر، إلى أن عمليات التطوير سيراعى بها اتساق النسيج العمراني الموجود للأبنية باعتبارها طرازًا معماريًا متميزًا وفريدًا.

وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
وضع اللمسات النهائية بميدان الألف مسكن شرق العاصمة
تطوير ميدان الالف مسكن الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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