إمساكية شهر رمضان 2024 مواعيد الافطار والسحور في محافظة القاهرة

وينشر الدستور للقراء إمساكية شهر رمضان 2024 ميلاديا وهجريا المعدة من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية لمعرفة إلى موعد الإفطار والسحور طوال أيام الشهر الفضيل.

إمساكية شهر رمضان 2024 ميلاديا وهجريا

جاءت إمساكية شهر رمضان 2024 ميلاديا وهجريا كما يلي:-

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان 2024

السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان2024

السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان2024

إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان 2024

السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان 2024

إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان 2024

إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان 2024

إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

- الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان 2024

إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان 2024

إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:24.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان 2024

إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان 2024

إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان 2024

إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان 2024

إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان2024

إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان 2024

إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان 2024

إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان 2024

إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:30.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان 2024

إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان 2024

إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:31.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان 2024

إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان 2024

إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان 2024

إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان 2024

إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان 2024

إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان 2024

إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان 2024

إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان 2024

إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:37.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان 2024

إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان 2024

إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39.

اقرأ ايضا

دعاء يوم 6 من شهر رمضان 2024.. دعاء الشهر الفضيل مكتوب