حالة الطقس اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

ارتفع السؤال عن حالة الطقس اليوم السبت 6 رمضان 2024 في مصر، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ننشر آخر أنباء عن الطقس في جميع المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر السبت 6 رمضان 2024

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 6 رمضان 2024 في مصر حيث يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

تعرف على فرص سقوط أمطار السبت 6 رمضان 2024

كشفت الأرصاد عن إمكانية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 17 مارس حتى الثلاثاء 19 مارس 2024 سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ومن المقرر أن نشهد غدًا امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارات الهيئة القومية للأرصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

من المقرر أن تشهد مدينة الاسكندرية امطارًا متفاوتة الشدة مصحوبة بنشاط للرياح بداية من الأحد 17 مارس 2024 وحتى الثلاثاء 19 مارس 2024.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

يشهد الطقس في محافظة القاهرة لمدة اسبوع، امطارًا متوسطة الشدة على مناطق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 17 مارس حتى يوم الثلاثاء 19 مارس 2024.

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