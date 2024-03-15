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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

آخر أخبار حالة الطقس اليوم السبت 16-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

الطقس
الطقس

يحرص المواطنين مع بدء الساعات الصباحية في اليوم السادس من الشهر المبارك معرفة حالة الطقس اليوم السبت 16-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن اليوم سيسود طقس مائل للدفء في القاهرة الكبرى وبالوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل الحرارة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون حار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا وبالصباح الباكر بأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت 2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 16-3-2024.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30%، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

كما كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الثلاثة في الأيام المقبلة وذلك ابتداء من اليوم، موضحة وجود ارتفاع بدرجات الحرارة في جنوب البلاد.

وتابعت الأرصاد  بمصر أنه من المفترض أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 33 درجة وستصل يوم الأحد 37 درجة لتكون جميع الأجواء حارة نهارًا باردة ليلا.

ونوهت بأنه يكون من المتوقع أن ستتساقط الأمطار في شمال ووسط الصعيد بدء من يوم الأحد ستصل إلى جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء في يوم الاثنين القادم.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأشارت إلى أنه سيسود طقس دافئ على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة يوم الأحد غدا.
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درجات الحرارة اليوم

تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 16 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات ما يلي:
درجة الحرارة على محافظة القاهرة والوجه البحري العظمى تكون 22، فيما أن تسجل درجة الحرارة الدرجة الصغرى 13.
درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 19، فيما أن تسجل درجة الحرارة الدرجة الصغرى 12.
درجة الحرارة على مناطق جنوب سيناء العظمى 28، كما أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 17.
درجة الحرارة اليوم السبت على شمال الصعيد، العظمى 29، كما أنها تسجل درجة الحرارة الصغرى 12.
درجة الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 35، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17.

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