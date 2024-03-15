الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم 5 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم 5 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات.

وتوقعت الأرصاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد محافظات مصر اليوم الجمعة في 5 أيام شهر رمضان طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم 5 رمضان 2024 
حالة الطقس اليوم 5 رمضان 2024 
حالة الطقس اليوم 5 رمضان 2024 في مصر 


ما هي حالة الطقس غدًا؟

تنتشر شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا» على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهدت محافظة الإسكندرية اضطرابات في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إذ تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح وذلك قبيل أيام من نوّة الشمس الكبرى، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع بارتفاع درجات الحرارة النسبي، إذ إنّها ستعاود الانخفاض مجددًا.

وبحسب جدول النوات 2024، فإن طقس الإسكندرية خلال شهر رمضان يشهد تقلبات الجوية شديدة، إثر تعرضه لـ 3 نوّات خلال شهر الصوم، آخرها نوة العوّة والمعروفة بنوة العجوز.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

واختتمت الأرصاد بيان حالة طقس أن من بداية يومي السبت والأحد 16 و17 مارس 2024، إذ يوجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأكدت على وجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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