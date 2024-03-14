مسلسل لحظة غضب.. حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث مسلسل لحظة غضب إعجاب وتشويق الجماهير وعشاق النجمة صبا مبارك، والتي تقدم دور طباخة تدعى “يمنى” ومتزوجة من النجم محمد فراج الذي يقوم بدور “شريف”.

أحداث مسلسل لحظة غضب

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن بمسلسل لحظة غضب

يجمع ما بين الثنائي النجمة سارة عبدالرحمن والتي تقوم بدور “فاطمة” والفنان حسن أبوالروس، والذي أتم الـ30 عامًا ويتمنى موافقة “فاطمة” خطبتها من شقيقها محمد شاهين والذي يقوم بدور مصطفى شقيق محمد فراج والذي يقوم بدور “شريف” زوج الطباخة “يمنى” والتي تجسدها صبا مبارك.

وتحدث حسن أبو الروس مع فاطمة والتي تجسدها سارة عبد الرحمن، أنه سيتقدم لطلب يدها، لترد عليه بأن الظروف لا تسمح بذلك خاصة بعد اختفاء شقيقها محمد فراج والذي يقوم بدور “شريف”.

حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن بـ مسلسل لحظة غضب

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الخامسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن بـ مسلسل لحظة غضب

تفاصيل وأحداث مسلسل لحظة غضب

تعمل يمنى على إخفاء جريمتها وهي قتل زوجها محمد فراج دون قصد، لتكتشف يمنى، وجود بقعة دم على جاكيت مصطفى “محمد شاهين” وشقيق شريف، ما أصابها بالتوتر والخوف، وقررتِ الذهاب لمنزل مصطفى ودخول غرفة النوم والعثور على الجاكيت، ولكن هند زوجة مصطفى تكتشف وجوده.