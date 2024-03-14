الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 5

صبا مبارك في مسلسل
صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

تصدر مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 5، تريند البحث على موقع البحث جوجل، خاصة بعد أن لاقت الحلقة الـ 4 إعجاب الكثير من متابعي المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

txt

قبل عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4.. إشادة واسعة بـ"صبا مبارك" على إكس

أما عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 4

أما عن تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 4 التي تم عرضها أمس يوم الأربعاء، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة

 يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الخامسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024  ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قبل عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4.. إشادة واسعة بـ"صبا مبارك" على إكس

لحظة غضب.. هل سيكشف محمد شاهين سر "يُمنى" بعد التخلص من جثة زوجها؟

كيف تخلصت صبا مبارك من جثة زوجها فى مسلسل لحظة غضب الحلقة 3؟

موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 4 وملخص الأحداث السابقة

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب" 2024.

مسلسل لحظة غضب لحظة غضب موعد عرض لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب موعد عرض مسلسل صبا مبارك مسلسل صبا مبارك صبا مبارك محمد شاهين قنوات عرض لحظة غضب قنوات عرض مسلسل لحظة غضب موعد مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولي من لحظة غضب لحظة غضب الحلقة الاولي لحظة غضب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل لحظة غضب الحلقة الاولي من مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 3| ريهام حجاج متهمة بقتل ابنة خالد الصاوي

ريهام حجاج تقتل في مسلسل صدفة عن طريق الخطأ.. أحداث الحلقة 3

كيفية أداء صلاة التراويح في المنزل وعدد ركعاتها وفضلها

إشادة من الجماهير.. الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

قبل عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4.. إشادة واسعة بـ"صبا مبارك" على إكس

العم سام رمز أمريكا.. قصة أشهر جزار في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مارس 2024 وطرق الدفع

موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 4 وملخص الأحداث السابقة

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

"الداخلية" ترد على شكوى مخالفات رادار العبور المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة