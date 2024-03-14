مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 5

تصدر مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 5، تريند البحث على موقع البحث جوجل، خاصة بعد أن لاقت الحلقة الـ 4 إعجاب الكثير من متابعي المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

أما عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 4

أما عن تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 4 التي تم عرضها أمس يوم الأربعاء، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الخامسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب" 2024.