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موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 4 وملخص الأحداث السابقة

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

تزداد عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت، لمعرفة موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 4، الذي حقق جذب الجمهور بشكل كبير مع بدء عرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان المبارك.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية وسر قتل زوجها

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4

يبحث عشاق الدراما والاكشن عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 4، ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة اليوم على منصة watch it، لإستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.


مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 3

أما عن تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 التي تم عرضها امس الثلاثاء، حاولت صبا مبارك أن تخبيء عن أهل زوجها أنها قتلته وقامت بالاحتفال بعيد ميلادها بشكل طبيعى، وتفكر صبا مبارك خلال الحلقة الثانية في طريقة لإخفاء جثة زوجها محمد فراج. 

مسلسلات رمضان 2024.. هل جار صبا مبارك يساعدها في إخفاء جثة زوجها في "لحظة غضب"؟

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية وسر قتل زوجها

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الرابعة

 يعرض مسلسل "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024  ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب" 2024.

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