مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة الثانية وسر قتل زوجها

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب، وتأتى تفاصيل المسلسل في الحلقة الثانية هو قتل صبا مبارك لزوجها محمد فراج، وتقوم الفنانة بإخفاء جثة زوجها في المطبخ في الوقت الذي تقوم فيه بعمل عيد ميلادها.

صبا مبارك تتخلص من جثة زوجها

وحاولت صبا مبارك أن تخبيء عن أهل زوجها أنها قتلته وقامت بالاحتفال بعيد ميلادها بشكل طبيعى، وتفكر صبا مبارك خلال الحلقة الثانية في طريقة لإخفاء جثة زوجها محمد فراج.

وأبرزت الحلقة الثانية كشف سر صبا مبارك من خلال الطفل مروان الذي رفض أن يصرا بأن جثة محمد فراج توجد في المطبخ.

يصنف مسلسل لحظة غضب ضمن المسلسلات صاحبة الـ 15 حلقة في دراما رمضان 2024، وهو من بطول صبا مبارك ونادين جاد وريم خورى وعدد من الممثلين الشباب.

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تفاصيل حلقات مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالي مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.