الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كارثة تنتظر بهجت الأنصاري في عتبات البهجة الحلقة 2

عتبات البهجة
عتبات البهجة

حققت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضها خلال الساعات الماضية في أول أيام شهر رمضان الكريم.

مسلسل عتبات البهجة 

ويعيش الجمهور المصري والوطن العربي حالة من التشويق والإثارة في انتظار عرض الحلقة 2 من مسلسل عتبات البهجة، وذلك أن حملت الحلقة الأولى من المسلسل العديد من الأحداث التشويقية التي جذبت لها المتابعين.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 2

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مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض «عتبات البهجة» للنجم يحيى الفخراني " الحلقة 2"

عتبات البهجة الحلقة 2 

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بإلقاء القبض على بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني وإلقاء القبض أيضا على نعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثانية من المسلسل لمعرفة مصير كل منهما وسبب إلقاء القبض عليهم.

أحداث مسلسل عتبات البهجة 

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

"الفخراني" بدوره "يوتيوبر" شهير يشجع جمهوره على اللايك والشير": "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

ومع تزايد البحث عن دور يحيى الفخراني كـ"يوتيوبر"، نقدم في السطور التالية، نجومًا قدموا أدوار "يوتيوبر" في أعمالهم، ونالوا إعجاب الجمهور.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 1

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة

يحيى الفخراني

جومانا مراد

صلاح عبدالله

عنبة

خالد شباط

صفاء الطوخي

سماء إبراهيم

هشام إسماعيل

وفاء صادق

حازم إيهاب

يوسف عثمان

ليلى عزالعرب

علاء مرسي

معالجة درامية مدحت العدل

إخراج مجدي أبوعميرة

إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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