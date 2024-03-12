الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض «عتبات البهجة» للنجم يحيى الفخراني " الحلقة 2"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

على مدار الساعات القليلة الماضية تصدر مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني، مؤشرات البحث على جوجل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمجرد عرض الحلقة الأولى من المسلسل والتي حققت نجاحا كبيرا ونالت إشادات العديد من الجمهور المصري والوطن العربي.

ويعود الفنان القدير يحيى الفخراني لدراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل "عتبات البهجة" والذي يعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٤ على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وذلك بعد غياب استمر لمدة عامين حيث كانت أخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة يتصدر تريند منصة X

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مسلسلات رمضان 2024.. يحيى الفخرانى يهدى مسلسل عتبات البهجة لروح سامى العدل

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

تفاصيل أحداث مسلسل البهجة الحلقة 1

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

قنوات عرض مسلسل البهجة الحلقة الثانية

يعرض مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

قصة عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال المسلسل

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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