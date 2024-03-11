مسلسلات رمضان 2024.. يحيى الفخرانى يهدى مسلسل عتبات البهجة لروح سامى العدل

بدأت قناة DMC drama عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، منذ قليل، الذي يشارك بقوة في مسلسلات شهر رمضان المبارك، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة

يستمر عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني طوال النصف الأول من شهر رمضان 2024، لأنه ينتمي للمسلسلات الرمضانية القصيرة، التي تتكون من 15 حلقة.

يحيى الفخراني يهدي العمل إلى روح مدحت العدل

وأهدى الفنان يحيى الفخراني عمل مسلسل عتبات البهجة إلى روح الفنان سامي العدل.

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل، وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

كما أعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام السادسة والربع بعد أذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة الثامنة والنصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش؛ إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بُعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم: