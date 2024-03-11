مسلسلات رمضان 2024.. ننشر أبرز شخصيات مسلسل عتبات البهجة

يشارك الفنان يحيى الفخراني في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل عتبات البهجة، والتي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يحاول فيه يحيى الفخراني توصيل رسالة للجمهور المصري والعربي عن الطرق الصحيحة للاستفادة بأدوات السوشيال ميديا.

مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل يحيى الفخراني عتبات البهجة على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يبدأ في أول أيام شهر رمضان المبارك وينتهي في 15 رمضان 2024، وذلك لأنه ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة.

شخصيات مسلسل عتبات البهجة

يلعب الفخراني دور بهجت الانصاري، وتلعب جوانا مراد دور نعناعة، وتدور الأحداث حول محاولة بهجت الانصاري نشر أفكار توعوية عن التعامل الأسري.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

أشارت قناة DMC عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب، على أن يعاد مرة أخرى على قناة DMC drama.

نشرت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

أوضحت في برنامج رمضان الخاص بها قناة DMC الموعد الأول لعرض مسلسل عتبات البهجة عقب آذان المغرب في تمام الساعة السادسة وربع مسًاء.

كما أعلنت قناة DMC drama عن إعادة عرض مسلسل عتبات البهجة، كما يعرض المسلسل على منصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.