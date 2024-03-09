كواليس دور وليد فواز فى مسلسل "حق عرب"

زادت عملية البحث عن مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، والذي صورت مشاهده في شوارع وأزقة حي الجمالية في القاهرة الفاطمية، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



دور وليد فواز في مسلسل حق عرب

يظهر وليد فواز في مسلسل حق عرب بدور بلطجي، ومع تصاعد الأحداث تنشأ عداوة بينه وبين الفنان أحمد العوضي، ويسعى لقتله والسيطرة على حي الجمالية، وهي المنطقة التي يسكن بها الثنائي، وتتطور الأحداث في إطار حماسي مليء بالأكشن والإجرام.

قصة مسلسل حق عرب

ينتمي المسلسل للدراما الشعبية، ولاقى البرومو الخاص به نجاحًا كبيرًا حيث يجسد فيه العوضي دور مختلف عما جسده فيما سبق، وكانت آخر أعماله فيلم الإسكندراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب في أول أيام شهر رمضان المقبل، من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أويوم الإثنين المقبل (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

وروجت منصة WATCH IT التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي من خلال نشر البرومو الدعائي لمسلسل حق عرب وبوسترات نجوم المسلسل.

أبطال مسلسل حق عرب

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من عدة نجوم هم:

أحمد العوضي

رياض الخولي

وليد فواز

وفاء عامر

دينا فؤاد

أحمد عبدالله محمود

سلوى عثمان

كارولين عزمي

أحمد صيام

محمد أحمد ماهر

دنيا المصري

أحمد عبدالله

منذر مهران

ويعد مسلسل حق عرب من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، وﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق.