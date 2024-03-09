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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هنا مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض المعلم لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يتأهب المتابعون المصريون والعرب بدء مارسون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعد مسلسل المعلم من أهم المسلسلات ترويجًا، إذ تخطى البرومو الدعائي لمسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان المليون مشاهدة، منذ بداية عرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من البرومو، وصور الفنان مصطفى شعبان وهو يحمل طاولة السمك.

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موعد عرض مسلسل المعلم

من المتوقع أن يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، وأول أيام شهر رمضان المبارك.

قنوات عرض مسلسل المعلم 

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو وبوسترات لأبطال مسلسل المعلم، وأعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل المعلم ضمن خطتها لمارثون شهر رمضان المبارك 2024.

وروجت منصة WATCH IT لمسلسل المعلم المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، مروجه البرومو الدعائي للمسلسل.

قصة مسلسل المعلم

تدور قصة مسلسل "المعلم" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2024 فهي تدور حول "تاجر سمك" الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، والذي يتعرض والده من خلال أحداث المسلسل  إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

ومن خلال أحداث المسلسل تجسد النجمة سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، ثم تتوالى أحداث المسلسل إذ تدخل في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم وهم:

  • مصطفى شعبان
  • هاجر أحمد
  • أحمد فؤاد سليم
  • إنتصار
  • سهر الصايغ
  • أحمد بدير
  • أحمد عبدالله محمود
  • طارق النهري
  • سلوى خطاب
  • منذر رياحنة
  • سلوى عثمان
  • هالة مرزوق
  • محمد أبو داود
  • عبدالعزيز مخيون
  • حجاج عبدالعظيم
  • مصطفى حشيش
  • لبنى ونس
  • فتوح أحمد
  • علاء زينهم
  • أسامة الهادي
  • جان رامز
  • محمود الليثي
  • ميران عبدالوارث
  • محمد العمروسي
  • رشا سامي

يعد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان من  اﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وتأﻟﻴﻒ محمد الشواف.

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