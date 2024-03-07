الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ فيه مارثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي برومو وبوسترات مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني خلال الفترة الراهنة، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

من المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك من اليوم الأول في الشهر الكريم، على شاشات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر من خلال المسلسل على المعاش، وقد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع ابتعاد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ويحدث للفخراني "بهجت" مفاجأة وهي أن تتوطد علاقته مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يلجأ إلى أن يقدم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة إيجابية كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويصبح الأنصاري خلال أحداث المسلسل إنفلونسر ويقدم لهم محتوى يتضمن رسالة هادفة، وهى "أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح"

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عدد كبير من نجوم الفن وهم: 

  • يحيي الفخراني
  • جومانا مراد
  • صلاح عبدالله
  • عنبة
  • خالد شباط
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • سما إبراهيم
  • هشام إسماعيل
  • عمرو صحصاح
  • وفاء صادق
  • حازم إيهاب
  • يوسف عثمان
  • ليلى عز العرب
  • علاء مرسي
  • علاء زينهم
  • محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين
  • العمل من سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل
  • إخراج مجدي أبو عميرة
  • إنتاج العدل جروب

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