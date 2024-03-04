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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

بابا جه
بابا جه

حرص عدد كبير من جماهير الدراما المصرية في الداخل المصرية والوطن العربي على البحث عن مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه في ماراثون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني


موعد عرض مسلسل بابا جه

يعد مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

 

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

 يتعرض أكرم حسني خلال أحداث المسلسل إلى العديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

 

أبطال مسلسل بابا جه

يتكون فريق عمل مسلسل بابا جه من عدة نحوم وهم:

  • نسرين أمين.
  • سما إبراهيم.
  • محمود البزاوي.
  • فريال يوسف.
  • محمد أوتاكا.
  • عمرو وهبة.
  • ياسر الطوبجي.
  • الطفلة لافينا نادر.
  • الطفل سليم محمود.
  • الطفلة حور أحمد.
  • الطفلة جويا أحمد.

 كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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