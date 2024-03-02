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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا

سر إلهي
سر إلهي

ارتفعت مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية على مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، والذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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موعد عرض مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل سر إلهي بطولة روجينا لفئة الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل سر إلهي في رمضان 2024، قائلة عبر حسابها الرسمي: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة".

كما أعلنت قناة CBCDrama، عن عرض المسلسل، وكتبت لجمهورها على منصات التواصل الرسمية لها: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBCDrama في رمضان شهر الفرحة".

كما روجت كلتا القناتان لمسلسل سر إلهي في عدة منشورات خاصة بالمسلسل، مع صور من بوسترات للمسلسل، المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل سر إلهي على منصة Watch it في رمضان 2024

كما أعلنت منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم رمضان 2024، قائلة عبر منصتها: "سر إلهي انتظرونا في شهر رمضان".

قصة مسلسل سر إلهي

بدأ قصة مسلسل سر إلهي عن التعريف ببطلة المسلسل، وهي تدعى نصرة، وهي التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، وهي سيدة متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، ولكن ليس هذا فقط، فلم تنتهي القصة بعد.

فيستمر محمد ثروت، في خيانة "نصرة" حيث يتزوج من أعز صديقاتها، ولكن هل ستسعى نصرة إلى الانتقام أم تقرر الرحيل بهدوء؟ وهكذا تفاجأنا أحداث المسلسل المثير، بأن "نصرة" ضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

أبطال مسلسل سر إلهي

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

  • روجينا
  • محمد ثروت
  • أحمد مجدي
  • مي سليم
  • رنا رئيس
  • نهى عابدين
  • محمود حجازي
  • صلاح عبدالله
  • رشا مهدي
  • مراد مكرم
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • محسن منصور
  • مريم أشرف زكي
  • نورا مهدي
  • محمد فريد

ويعد مسلسل سر إلهي من ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، وحمدي التايه، وﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز.

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