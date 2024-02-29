الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل "حق عرب" لـ أحمد العوضي.. أعمال ناقشت فكرة القضاة العرفيين

حق عرب
حق عرب

ينتظر جماهير مصر والوطن العربي انطلاق ماراثون الدراما الرمضاني 2024، لمتابعة مسلسل حق عرب للفنان الكبير أحمد العوضي المقرر عرضه في شهر رمضان 2024 على شاشات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت قناتي ON E وdmc عرض مسلسل حق عرب ضمن خطتهم لشهر رمضان 2024 بعد أن حقق البرومو الدعائي له أكثر من مليون مشاهدة.

أعمال ناقشت فكرة القضاة العرفيين 

  • مسلسل دهشة
  • مسلسل نسر الصعيد
  • شيخ العرب همام

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل "حق عرب"

منصة Watch it تروج مسلسل حق عرب

وروجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجم، وعلقت: "حق عرب انتظرونا في شهر رمضان".

قصة مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ابطال مسلسل حق عرب

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من عدة نجوم هم:

  • أحمد العوضي
  • رياض الخولي
  • وليد فواز
  • وفاء عامر
  • دينا فؤاد
  • أحمد عبدالله محمود
  • سلوى عثمان
  • كارولين عزمي
  • أحمد صيام
  • محمد أحمد ماهر
  • دنيا المصري
  • أحمد عبدالله
  • منذر مهران

ويعد مسلسل حق عرب من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، وﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق.

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