القنوات الناقلة لمسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج

ارتفع البحث خلال الأيام القليلة الماضية على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي على مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، قبل أيام وجيزة من شهر رمضان 2024، والذي من المقرر أن يشهد ماراثون كبير للدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قنوات عرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل “صدفة” بطولته الفنانة ريهام حجاج، عبر 4 قنوات، وهي: “الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.



منصة Watch it تروج لمسلسل صدفة

وروجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين، وعلقت: "ظهور جديد لـ صدفة في شهر رمضان ".

قصة مسلسل صدفة

كما ظهرت ريهام حجاج بإطلالة مُختلفة على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة، والذي أعلن عن هوية الشخصية التي تُجسّدها الفنانة ريهام حجاج، والتي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

شخصية ريهام حجاج في مسلسل صدفة

وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.

أبطال مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

سلوى خطاب

رحاب الجمل

فراس سعيد

سليم هاني

هشام منصور

علاء خالد

نور إيهاب

تامر يسري

رشدي الشامي

عبير منير

جوري بكر

رباب ممتاز

إبراهيم طلبة

أحمد أبو زيد

ميار الغيطي

يوسف رأفت

أشجى خالد

كريم ايهاب

وردشان مجدي

وشارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.