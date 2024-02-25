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مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| "الدستور" تكشف كل تفاصيل مسلسل الحشاشين (فيديو)

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤|
مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| مسلسل الحشاشين

نشرت جريدة الدستور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو خاص حول كواليس قصة الفنان كريم عبدالعزيزمع جماعة الحشاشين التي نشرت الرعب بين الناس، في مسلسل الحشاشين، والذي من المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2024.


مسلسلات رمضان ٢٠٢٤
 

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طرحت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل الحشاشين، والذي يظهر فيه الفنان مصطفى شعبان، وهو يحاكي قصة الجماعات الإرهابية التي نشرت الذعر بين المواطنين في العديد من المدن الإسلامية.
 


تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤
 

يعد مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بين المسلسلات الضخمة في الانتاج، والتي تشارك في مارثون مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


يلعب النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

 

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

 

فريق عمل مسلسل الحشاشين

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدة نجوم وهم:

 

كريم عبدالعزيز.

فتحي عبدالوهاب.

ميرنا نور الدين.

أحمد عيد.

إسلام جمال.

نيقولا معوض.

سامي الشيخ.

سارة الشامي.

نور إيهاب.

سوزان نجم الدين

عمر الشناوي

بسنت أحمد أبو باشا.

محمد رجب.

جيهان الشماشرجي.

أحمد ميدان.

ويعد مسلسل الحشاشين من اﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.

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