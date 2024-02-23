الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل "الحشاشين".. أعمال ابتعد خلالها كريم عبدالعزيز عن الكوميديا

الحشاشين
الحشاشين

يستعد متابعو الدراما المصرية كشف كواليس جديدة عن مسلسل الحشاشين، الذي تدور أحداثه في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

يعد مسلسل الحشاشين من بين المسلسلات الضخمة في الإنتاج، والتي تشارك في مارثون الدارما المصرية في رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الحشاشين

يلعب النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

أعمال كريم عبدالعزيز البعيدة عن الكوميديا

يعد الفنان الكبير كريم عبدالعزيز من بين النجوم الذين يلعبون دور الجوكر في الساحة الفنية، إذ يتلون على حسب الشخصية التي يجسدها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأعمال البعيدة عن الكوميديا التي جسدها الفنان كريم عبدالعزيز والتي جاءت على النحو التالي:

  • مسرحية السندباد.
  • مسلسل الأختيار الجزء 3.
  • مسلسل الأختيار الجزء 2.
  • فيلم كيرة والجن.
  • فيلم الفيل الأزرق الجزء 1.
  • مسلسل الزيبق.
  • فيلم الفيل الأزرق الجزء 2.
  • مسلسل وش تاني.
  • مسلسل الهروب.
  • مسلسل الجماعة.
  • فيلم واحد من الناس.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدة نجوم وهم:

  • كريم عبدالعزيز.
  • فتحي عبدالوهاب.
  • ميرنا نور الدين.
  • أحمد عيد.
  • إسلام جمال.
  • نيقولا معوض.
  • سامي الشيخ.
  • سارة الشامي.
  • نور إيهاب.
  • سوزان نجم الدين.
  • عمر الشناوي.
  • بسنت أحمد أبو باشا.
  • محمد رجب.
  • جيهان الشماشرجي.
  • أحمد ميدان.

ويعد مسلسل الحشاشين من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. كوليس شخصية مصطفى شعبان في "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج بـ"لون جديد" فى مسلسل "صدفة"

تشييع جثمان طبيب الغلابة "هانى الناظر" لمرقده الأخير بمقابر العائلة

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال وصناع مسلسل الحشاشين

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل "محارب"

أبرزهم جودر وعتبات البهجة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

أحمد داش وعصام عمر: نحاول تقديم تجربة واقعية من خلال مسار إجباري

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة