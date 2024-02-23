قبل "الحشاشين".. أعمال ابتعد خلالها كريم عبدالعزيز عن الكوميديا

يستعد متابعو الدراما المصرية كشف كواليس جديدة عن مسلسل الحشاشين، الذي تدور أحداثه في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

يعد مسلسل الحشاشين من بين المسلسلات الضخمة في الإنتاج، والتي تشارك في مارثون الدارما المصرية في رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الحشاشين

يلعب النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

أعمال كريم عبدالعزيز البعيدة عن الكوميديا

يعد الفنان الكبير كريم عبدالعزيز من بين النجوم الذين يلعبون دور الجوكر في الساحة الفنية، إذ يتلون على حسب الشخصية التي يجسدها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأعمال البعيدة عن الكوميديا التي جسدها الفنان كريم عبدالعزيز والتي جاءت على النحو التالي:

مسرحية السندباد.

مسلسل الأختيار الجزء 3.

مسلسل الأختيار الجزء 2.

فيلم كيرة والجن.

فيلم الفيل الأزرق الجزء 1.

مسلسل الزيبق.

فيلم الفيل الأزرق الجزء 2.

مسلسل وش تاني.

مسلسل الهروب.

مسلسل الجماعة.

فيلم واحد من الناس.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدة نجوم وهم:

كريم عبدالعزيز.

فتحي عبدالوهاب.

ميرنا نور الدين.

أحمد عيد.

إسلام جمال.

نيقولا معوض.

سامي الشيخ.

سارة الشامي.

نور إيهاب.

سوزان نجم الدين.

عمر الشناوي.

بسنت أحمد أبو باشا.

محمد رجب.

جيهان الشماشرجي.

أحمد ميدان.

ويعد مسلسل الحشاشين من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.