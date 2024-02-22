تشييع جثمان طبيب الغلابة "هانى الناظر" لمرقده الأخير بمقابر العائلة

بدأت، منذ قليل، مراسم نقل جثمان الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، بعد صلاة الجنازة في مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، استعدادًا لتشييعه إلى مرقده الأخير بحضور الأهل والأصدقاء.



واحتشد الأهالي من الذين قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبيبة، وتلاميذه، والأهل والأقارب لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

قد أعلن الدكتور محمد الناظر أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحي ينعي طبيب الغلابة

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر "صبحي" بيانًا رسميًا ينعي فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: "يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: "كان مثالًا وطنيًا يحتذى به يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر".



وزير التعليم العالي ينعي هاني الناظر



نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.