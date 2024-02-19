غادة عبدالرازق فتاة صعيدية متمردة.. تعرف على شخصيات مسلسل صيد العقارب

ينتظر متابعو الدراما المصرية معرفة تفاصيل أكثر حول مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السباق الرمضاني 2024.

أحداث مسلسل صيد العقارب



تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي، إذ تحاول الفنانة غادة عبدالرازق الخروج من شخصية الفنانة الريفية، وتبدأ تمردها على الأفكار التي تسلمها حقها، وتجعل أحد أقاربها يفرض سلطته عليها.

شخصيات مسلسل صيد العقارب

ويتطرق مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.

ويلعب الفنان الكبير أحمد ماهر خلال أحداث مسلسل "صيد العقارب" شخصية رئيسية، إذ يظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدي المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد

وتحاكي الفنانة غادة عبد الرازق في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.



أبطال مسلسل صيد العقارب

يتكون فريق عمل مسلسل صيد العقارب من عدة نجوم وهم:

غادة عبدالرازق

محمد علاء

رياض الخولي

سيمون

أحمد ماهر

أحمد سعيد عبدالغني

ميار الغيطي

أحمد ماجد

مجدي بدر

سامي مغاوري

منال سلامة

عفاف رشاد

محمد نجاتي

محمد علي رزق

محمود عبدالمغني

عماد صفوت

ميرنا الجوهري

ريم المصري

أخرج مسلسل صيد العقارب المخرج أحمد حسن، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وأحمد حسن.



يعد مسلسل "صيد العقارب" من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.