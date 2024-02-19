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تحقيقات ومتابعات

ملامح دور نور في مسلسل جودر ضمن مسلسلات رمضان 2024

الممثلة نور
الممثلة نور

ينتظر متابعو الدراما المصرية والعربية بدء عرض مسلسل جودر للفنان ياسر جلال على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر في رمضان 2024

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال منصاتها الإلكترونية صور فردية لأبطال ونجوم مسلسل جودر، والذين كان أبرزهم الفنان ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور، لتكون هذه المشاركة الثالثة لهما في الدراما الرمضانية.

كان التعاون الثاني بين ياسر جلال والفنانة نور، مسلسل ظل الرئيس، الذي عرض في سباق مسلسلات رمضان 2021، والتي تدور أحداثه حول مدرس ألعاب من منطقة شعبية، تتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.

شاركت نور ياسر جلال في بطولة مسلسل رحيم الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني 2018، والذي تدور قصته حول رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته.

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دور نور في مسلسل جودر
 

ظهرت الفنانة اللبنانية نور وهي تجسد دور ملكة متوجه، ترتدي فستان لبني، وتدور أحداث المسلسل حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل اشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصرعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودرفي مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

يعد مسلسل جودر الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد القصص المأخوذة من قصص ألف ليلة وليلة.

أبطال مسلسل جودر

يتكون فريق العمل من عدة نجوم وهم: 

  • ياسر جلال
  • نور اللبنانية
  • ياسمين رئيس
  • تارا عماد
  • عمرو عبدالجليل
  • وفاء عامر
  • أيتن عامر
  • محمود البزاوي
  • محمد التاجي
  • عبدالعزيز مخيون
  • أحمد بدير
  • رشوان توفيق
  • أحمد فتحي
  • أحمد ماهر
  • وليد فواز
  • عايدة رياض
  • سامي مغاوري
  • فتوح أحمد
  • محمد علي رزق
  • إسلام حافظ
  • مجدي بدر
  • هنادي مهنا
  • جيهان الشماشرجي
  • سماح أنور
  • سامية الطرابلسي
  • خالد أنور
  • ميرنا هشام
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