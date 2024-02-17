مسلسلات رمضان 2024..  أبطال مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

ينتظر جماهير الدراما المصرية والعربية عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، خاصة بعد طرح منصة "WATCH IT" الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 10 بوسترات دعائية منفردة لأبطال المسلسل المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2024.



قصة مسلسل البهجة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل عتبات البهجة، والذي حقق مشاهدات وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة، وظهر يحيى الفخراني وهو يعرف نفسه للجمهور قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

مسلسل "عتبات البهجة" هو نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، والتي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو تحول درامي لرواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل.

يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

وطرحت منصة watch it الرقمية برومو مسلسل "عتبات البهجة"، وعلقت: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

أبطال مسلسل عتبات البهجة



يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدد من النجوم هم:

يحيى الفخرانى.

ليلى عزالعرب.

هنادي مهنا.

جومانا مراد.

سيد رجب.

نور النبوي.

مايان السيد.

سما إبراهيم.

دنيا ماهر.

جيهان الشماشرجي.

مصطفى عنبة.

خالد شباط.

صفاء الطوخي.

حازم إيهاب.

يوسف عثمان.

علاء مرسي.

محسن منصور

مراد فكري صادق.

وينفذ مسلسل عتبات البهجة إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.