الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مشاركون فى ماراثون Run For Gaza لـ "الدستور": نوجه رسالة للعالم برفض عدوان الاحتلال

أحد المشاركين في
أحد المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة

شهدت محمية وادي دجلة في المعادي، صباح اليوم، انطلاق ماراثون "Run For Gaza" بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الآلاف من المتسابقين الذين توافدوا لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصل عددهم لأكثر من 10 آلاف متسابق.

في هذا الإطار، التقت "الدستور" عددًا من المشاركين في ماراثون الجري من أجل غزة Run for Gaza؛ للوقوف على سبب مشاركتهم في الماراثون، والرسائل التي يوجهونها من خلاله.
 

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 قال أحمد عبدالله، أحد المشاركين في ماراثون run for Gaza لـ"الدستور" إن الماراثون كان عظيمًا جدًا، مشيرًا إلى أنه حرص على مشاركة أطفاله الثلاثة في الماراثون، لزرع المشاركة الإيجابية في أنفسهم، معقبًا: "مش كفاية نرفض العدوان، لا لازم نشارك وندعم غزة بأي شكل".

وأوضح أن أغلب المشاركين في الماراثون لا يرغبون في الفوز أو الحصول على الجائزة المادية، وإنما يأملون أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وأن تصل رسالة للعالم أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني ويقف بجواره.

وأوضحت نسمة أحمد، أحد الأطفال المشاركين في ماراثون run for Gaza لـ"الدستور" أنها قررت المشاركة وهي ترتدي العلم الفلسطيني على رأسها لإعلان دعمها الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة: "كفاية قتل في الأطفال.. المشاهد صعبة جدًا".

وقال عبد العزيز أبو زيد "عداء"، وأحد المشاركين في ماراثون run for Gaza لـ"الدستور" إنه سعيد بالمشاركة في ماراثون الجري من أجل غزة، موضحًا أن التذاكر الخاصة بالمشاركة وحضور الماراثون يعود دعمها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن run for Gaza  يوجه رسالة للعالم أن القضية الفلسطينية هي قضية العالم كله، وأن غزة تعاني من القتل والنزوح والتشرد على يد العدوان الصهيوني بلا رحمة.

وأضاف أن مشاركة الوفود الأجنبية تؤكد أن ما يحدث في غزة، تبغضه شعوب العالم وتتنصل منه ويأمل أن يوصلوا أصواتهم من خلال الماراثون الذي شاركت فيه جاليات أجنبية تعيش في مصر بشكل كبير جدًا، قائلا: "الشعب المصري سيفعل أي شيء من أجل نجدة غزة".

المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
المشاركين في مارثون الجري من أجل غزة
ماراثون Run For Gaza وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة البيئة وزير الشباب والرياضة الجري من أجل غزة

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وفود أجنبية تشارك فى ماراثون "run for Gaza"

10 آلاف مشارك فى ماراثون "الجرى من أجل غزة"

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