القبطان عزوز وعوالم خفية.. من هو أمين جمال مؤلف مسلسل سر إلهي بطولة روجينا؟

اهتم عدد كبير من الجمهور بالبحث عن أعمال الدراما المصرية التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها الفضائية، خلال الموسم الرمضاني 2023، وكان من بين المسلسلات مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، والذي كتبة المؤلف الكبير أمين جمال



عرف المؤلف الكبير أمين جمال بتركيز عمله على الأعمال الدرامية الكوميدية، وله باع كبير في الكتابة الكوميدية إذ كتب مسلسل القبطان عزوز، وعفاريت محرز، ويوميات زوجة مفروسة أوي.

قدم المؤلف أمين جمال أعمال مع العديد من النجوم الكبار مثل الزعيم عادل إمام في مسلسل عوالم خفية، وحسن الرداد في مسلسل الزوجة 18، الأمر الذي جعله من بين كُتاب السيناريو المعروفين بخفة دمهم، ودمجهم بين الدراما والكوميديا بشكل كبير جدًا.



أبطال مسلسل سر إلهي

يتكون فريق عمل مسلسل سر إلهي من الفنانة الكبيرة روجينا، وأحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للانتاج الفني.

عدد حلقات مسلسل سر إلهي

يتمنى مسلسل سر إلهي إلى مجموعة المسلسلات 15 حلقة والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 عبر منصة واتش إت watch it وأحد القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدمات الاعلامي ومنصة واتش إت watch it الرقمية.