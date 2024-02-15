الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

المتحدة في رمضان
المتحدة في رمضان

ينتظر الجمهور الإعلان عن تفاصيل الأعمال الدرامية لـ موسم رمضان 2024، التي تُعرَض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تتنوع المسلسلات بين الكوميديا، والدراما، والأكشن، والشعبي، وذلك لتلبية رغبات المشاهدين في مصر والوطن العربي.

وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" خريطة الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها في رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، أبرز أبطاله: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، وأحمد ماهر.

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

 المخرج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفي صقر، أبرز أبطاله: الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

 المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، أبرز أبطاله: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، ونيقولا معوض.

مسلسلات رمضان 2024.. إمبراطورية ميم

 المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، أبرز أبطاله: خالد النبوى، نجله نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز، ونشوى مصطفي.

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، وعايدة رياض.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب

أبرز أبطاله: أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبدالله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، ميرهان حسين، وليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، موحمود ياسين جونيور.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري

 تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، ونور إيهاب.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، أبرز أبطاله: ياسر جلال، هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، ومحمود البزاوي. 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه

 تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى، أبرز أبطاله: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وأوتاكا.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل سر إلهي  

تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، أحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة 

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، بطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، وأحمد فهيم.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، موايان السيد.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل المعلم 

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل، بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، وأحمد فؤاد سليم. 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار

هو من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد بشكل جديد، تحت قيادة المخرج هاني خليفة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل رحيل 

تعود الفنانة ياسمين صبري إلى عالم الدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل "رحيل" الذي ستقدمه ضمن دراما رمضان 2024، تأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج لجمهورها دورا جديدا ومختلفا من خلال مسلسها “صدفة”، بطولة ريهام حجاج، رحاب الجمل، رشدى الشامى، وفراس سعيد، تأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، وحنان سليمان.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مليحة

بدأ المخرج الكبير عمرو عرفة تصوير أحدث مسلسلات الشركة المتحدة وشركة DS+ باسم "مليحة"، أبرز أبطاله: الفنانة ميرفت أمين، دياب، وأميرة أنور، بجانب عدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين.

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