الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قبل "محارب" قائمة أعمال حسن الرداد مع "السبكي"

مسلسل محارب بطولة
مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

يستعد النجم حسن الرداد للظهور أمام الجماهير ضمن قائمة الأعمال الدرامية الرمضانية بمسلسل "محارب"، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى الذي يتعاون في هذا المسلسل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024

وتعد قصة مسلسل محارب من الأعمال المميزة والمختلفة في رمضان 2024، وسيطل "الرداد" بشكل مختلف على جماهيره، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر "الرداد" سائق ميكروباص من أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، وأيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

قبل محارب.. قائمة أعمال حسن الرداد مع أحمد السبكي

قبل محارب.. قائمة أعمال حسن الرداد مع أحمد السبكي

ويستمر الثنائي حسن الرداد والمنتج أحمد السبكي، في تقديم أعمال مميزة، فلم يكن مسلسل "محارب" التجربة الأولى لهما، حيث شارك الثنائي في تقديم العديد من الأعمال السينمائية معًا من ضمنهم أفلام "زنقة ستات - توأم روحي - عقدة الخواجة"، ومسلسل "عزمي وأشجان" وغيرها من الأعمال.

قبل محارب.. قائمة أعمال حسن الرداد مع أحمد السبكي

قصة مسلسل محارب

أما عن قصة مسلسل محارب فهو عمل اجتماعى تشويقى يحكى قصة "عزيز"، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

قبل محارب.. قائمة أعمال حسن الرداد مع أحمد السبكي

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

ويشارك في بطولة مسلسل محارب الفنان ماجد المصري، نرمين الفقي، الفنان تامر عبدالمنعم، الفنان أحمد زاهر، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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