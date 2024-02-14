الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية لمسلسل محارب

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يبحث عشاق الدراما الرمضانية لعام 2024 عن موعد مسلسل محارب الذي يُعرض في الموسم الرمضاني لهذا العام، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد والفنان أحمد زاهر، والفنان ماجد المصرى والفنانة ناهد السباعى، وغيرهم من النجوم المميزين، والذي يناقش قصة جديدة ومختلفة للفنان حسن الرداد.

أبطال مسلسل محارب

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مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد في "محارب" (صور)

ويشارك في مسلسل محارب مجموعة من النجوم أبرزهم الفنانة ناهد السباعى، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة منة فضالى، وغيرهم من النجوم.

مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية لمسلسل محارب
مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية لمسلسل محارب

مسلسل محارب

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية لمسلسل محارب

عدد حلقات مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وسيتم انطلاق أول حلقات المسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في رمضان بموسم 2022، عندما قدم مسلسل بابلو، وشارك به أروى جودة، مصطفى فهمي، هالة فاخر، سلوى عثمان، محمود حجازي، رشوان توفيق، ساندى علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، وكان من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، أما عن الأعمال السينمائية فيلم "بلوموندو" وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد في السينما وحصد ايرادات كبير بشباك التذاكر.

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