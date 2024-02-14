الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الأمم المتحدة: اجتياح رفح سيؤدي لمذبحة.. ودفن 15 شخصًا من ضحايا حادث الإسكندرية

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر إسرائيل: اجتياح رفح سيؤدى إلى "مذبحة"

حذرت الأمم المتحدة من اجتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح بجنوب قطاع غزة، قائلة إن الهجوم قد "يؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة بجنوب القطاع الفلسطيني المكتظة بما يزيد على مليون نازح.

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براهيم دياز يقود ريال مدريد للفوز على لايبزيج فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا مهما على حساب مضيفه لايبزيج الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول أرينا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

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روجينا تتحدث عن مسلسلها فى رمضان "سر إلهى"

يبحث العديد من المواطنين عن قائمة مسلسلات رمضان لعام ٢٠٢٤ ومن أبرز المسلسلات مسلسل “سر إلهي” للفنانة روجينا، وقد تحدثت الفنانة روجينا عن المسلسل وعن حياتها الشخصية.

وقالت الفنانة روجينا، إنها تقوم بدور نصرة في مسلسل “سر إلهي” خلال مسلسلات رمضان لعام ٢٠٢٤.

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التصريح بدفن 15 شخصًا من ضحايا حادث تصادم 5 سيارات بالإسكندرية

أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية بدفن 15 شخصًا توفوا إثر حادث دهس سيارة مقطورة 4 سيارات ميكروباص عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم وتسليمهم لذويهم.

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شريف الشوباشى يكشف لـ"الشاهد" أسباب تراجع صناعة السينما المصرية

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إن أكبر تحول حدث في صناعة السينما هو أن الدولة المصرية رفعت يدها من هذه الصناعة بالكامل، وهذا خطأ فادح.

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الامم المتحدة إسرائيل رفح روجينا مسلسلات رمضان شريف الشوباشي

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