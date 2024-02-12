الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف الشوباشى لـ"الشاهد": التكنولوجيا سر الفجوة المعرفية بين الشباب وكبار السن

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي، شريف الشوباشي، إنه دائمًا كانت هناك فجوة بين الكبار والشباب، وهي من أيام الفراعنة وهي طبيعة بشرية، مشيرًا إلى أن الفجوة في مصر لم تكن بهذه الهوة والقوة قدر اليوم فاليوم هي كبيرة جدًا على مستويات متعددة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبسط مستوى هو المستوى اللغوي، فالطبقات المتوسطة أو العليا أغلبهم يتحدثون باللغة الأجنبية، حتى التعبير عن النفس يوجد فيه فجوة بين الشباب والكبار الذين يتحدثون بالعربية.

وتابع: "يوجد فجوة معرفية بسبب الإنترنت وسهولة البحث، كما يوجد فجوة استشرافية للعالم إما من خلال أفق ضيق أو محدود أو قديم، أو انفتاح على العالم وهم يعلمون أشياء لا نعرفها.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شريف الشوباشي فجوة الكبار والشباب ايام الفراعنه المستوى اللغوي

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