أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإعلام المصرى يحمل دورا محوريا فى مواجهة التطرف

قالت الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين، إن: "الدولة المصرية تسير حاليا في طريق يليق بقيمة مصر، ففي التجارب التاريخية التي درسناها في المرحلة الإبتدائية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانوا يقولون لنا في مادة التربية القومية أن التجربة الناصرية لا تظلم جيل على حساب جيل آخر، بينما في الصين هناك أجيال ظلمت لصالح البناء على حساب الأجيال القادمة التي ستستمتع بالبناء".

وأضافت بهي الدين، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ملخص الفكرة أنك إذ تمتلك موارد محدودة ومشكلات كبيرة بالإضافة إلى عدد سكانك الكبير وسعيك للعمل في مليون اتجاه، من المؤكد أنك ستواجه صعوبات عدة خلال رحلتك التنموية، فالمواطن المصري مستعد تماما أن يتحمل في حياته الشخصية كافة الصعوبات، من أجل الوصول إلى نتيجة حتمية".

وواصلت: "حين تنشأ الدولة المصرية طرق وكباري جديدة، من الطبيعي أن الاستهلاك الشخصي للبنزين سيقل، وغضبك من الزحام في الشوارع سيقل، ومعدل الحوادث سينخفض لأن الطريق آمن، وكل ذلك لمصلحة المواطن المصري في المرحلة الحالية، وهذا هو دور الإعلام المصري المحوري في نشر الوعي ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تحاول اختراق المصريين من قبل الجماعات الإرهابية".